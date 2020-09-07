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Шевченко назвал причину поражения от Испании

Шевченко назвал причину поражения от Испании
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф УАФ
Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч с Испанией (0:4).

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после поединка с Испанией в Лиге наций (0:4).

- Сегодня было заметно, что Андрею Пятову не хватает навыков в игре ногами. Не рассматриваете ли вы возможность изменений на позиции вратаря в следующих матчах?

- Главная проблема сегодня была не в одном игроке или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается с трудом. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень трудно потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше.

- Тимчик часто оставался один в один против Фати на фланге. Почему партнеры не подстраховывали его должным образом?

- Прежде всего дело в том, что испанцы очень хорошо маневрировали. Нам не хватало физических сил. Соперники меняли диапазон атак и имели преимущество на флангах. Согласно требованиям современного футбола, особенно в противостоянии с такими сильными оппонентами, когда ты остаешься один в один, то должен доигрывать момент.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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