Лига наций: расписание трансляций матчей 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, состоятся заключительные матчи второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА-2021/20. Среди интересных противостояний: Дания - Англия, Бельгия - Исландия, Франция - Хорватия, а также Швеция - Португалия.
Напомним, сборная Украины сыграла уже два матча (победа над Швейцарией и поражение от Испании).
Расписание 8 сентября|вторник
Лига наций Групповой этап
группа A2
21:45 Бельгия - Исландия
21:45 Дания - Англия Футбол 3
группа A3
21:45 Франция - Хорватия Футбол 1
21:45 Швеция - Португалия Футбол 2
группа C1
21:45 Кипр - Азербайджан
21:45 Люксембург - Черногория
группа C2
19:00 Армения - Эстония Футбол 1
19:00 Грузия - Северная Македония Футбол 2
группа D2
21:45 Сан-Марино - Лихтенштейн