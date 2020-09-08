АЗ пошел на радикальные меры ради подготовки к Динамо

АЗ хорошенько отдохнет перед Динамо. Об этом сообщает официальный сайт голландской команды.

Соперник киевского Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов голландский АЗ объявил о переносе своего матча первого тура чемпионата Нидерландов против Утрехта. Сообщается, что игру перенесли с 12-го на 19-е сентября.

АЗ добился переноса, так команда попросту не восстановилась бы к игре с киевлянами.

Отметим, Динамо свою игру второго тура УПЛ не переносило. Таким образом, вице-чемпионы Украины сыграют с Десной в пятницу, 11 сентября. С расписанием всех поединков 2-го тура чемпионата Украины можно ознакомиться у нас на сайте.

Матч 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов 2020/21 Динамо - АЗ состоится во вторник, 15-го сентября.