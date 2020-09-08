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Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - СМИ

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - СМИ
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, Роналду решился на такой серьезный шаг в летнее межсезонье.

Джорджина по факту окончания футбольного сезона решила организовать вечеринку для Криштиану. А португалец так расчувствовался по этому поводу, что предложил испанке руку и сердце. Сообщается, что девушка сказала "Да". Кроме того, уже стали известные некоторые детали будущей свадьбы. Мероприятие состоится не скоро и пройдет в закрытом режиме.

25-летняя Джорджина Родригес встречается с 35-летним футболистом с 2017 года. У пары есть совместная дочка Алана Мартина. Кроме того, португалец  воспитывает еще троих детей: близнецов Еву и Матео, а также Криштиану Роналду-младшего.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустил матч Лиги наций УЕФА против Хорватии из-за укуса пчелы.

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Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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