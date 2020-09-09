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Роналду забил больше 100 голов за сборную, но он только второй (Видео)

Роналду забил больше 100 голов за сборную, но он только второй (Видео)
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Он второй игрок в истории, который сумел преодолеть планку в 100 мячей за сборную.

В матче второго тура Лиги наций УЕФА Португалия обыграла Швецию со счетом 2:0. Оба гола на счету капитана Криштиану Роналду.

Для Роналду эти голы стали 100 и 101 за сборную Португалии. Он стал первым европейцем, которому удалось забить больше 100 голов за сборную. Но в мире есть футболист, который забил больше - больше на уровне сборных забил только экс-форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Криштиану Роналду выложил ролик с голами за сборную:

 
 
 
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Orgulho enorme nesta marca histórica ao serviço da nossa seleção! Quando me dizem que posso chegar aos 100, eu digo que não chega...1⚽️1 golos por Portugal

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"101 гол за Португалию! У меня огромная гордость за это историческое достижение! Когда мне говорили, что я могу достичь 100, я отвечал, что этого мало!" - подписал ролик Роналду.

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Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Футбол.

Автор:

Телеграф
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