Роналду забил больше 100 голов за сборную, но он только второй (Видео)

Он второй игрок в истории, который сумел преодолеть планку в 100 мячей за сборную.

В матче второго тура Лиги наций УЕФА Португалия обыграла Швецию со счетом 2:0. Оба гола на счету капитана Криштиану Роналду.

Для Роналду эти голы стали 100 и 101 за сборную Португалии. Он стал первым европейцем, которому удалось забить больше 100 голов за сборную. Но в мире есть футболист, который забил больше - больше на уровне сборных забил только экс-форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Криштиану Роналду выложил ролик с голами за сборную:

"101 гол за Португалию! У меня огромная гордость за это историческое достижение! Когда мне говорили, что я могу достичь 100, я отвечал, что этого мало!" - подписал ролик Роналду.