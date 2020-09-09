Шедевру Блохина в ворота Баварии - 45 лет (Видео)

9 сентября 1975 года состоялся легендарный для футбола Украины матч в Мюнхене. Это был первый из двух матчей за СУперкубок УЕФА 1975.
На Олимпийском стадионе в Мюнхене команда Лобановского обыграла явного фаворита - грозную Баварию.
В той встрече единственный гол-шедевр забил Олег Блохин.
Суперкубок УЕФА 1975 (первый матч)
9.09.1975. Мюнхен, Олимпийский стадион. 32 000 зрителей
Бавария (Мюнхен, ФРГ) – Динамо (Киев) – 0:1
Бавария: Майер, Хорсман, Шварценбек, Беккенбауэр, Дюрнбергер (Рот, 46), Капельман, Цобель, Вайс, Румменигге, Вундер, Мюллер.
Динамо: Рудаков, Дамин, Фоменко, Решко, Зуев, Коньков, Трошкин, Слободян, Буряк, Колотов, Блохин.
Гол: Блохин, 67.
Обзор матча
Напомним, в ответном матче в Киеве Динамо обыграло Баварию 3:0 и завоевало Суперкубок УЕФА.