Шедевру Блохина в ворота Баварии - 45 лет (Видео)

Киевское Динамо 45 лет добыло легендарную победу над Баварией с шедевром Блохина.

9 сентября 1975 года состоялся легендарный для футбола Украины матч в Мюнхене. Это был первый из двух матчей за СУперкубок УЕФА 1975.

На Олимпийском стадионе в Мюнхене команда Лобановского обыграла явного фаворита - грозную Баварию.

В той встрече единственный гол-шедевр забил Олег Блохин.

Суперкубок УЕФА 1975 (первый матч)

9.09.1975. Мюнхен, Олимпийский стадион. 32 000 зрителей

Бавария (Мюнхен, ФРГ) – Динамо (Киев) – 0:1

Бавария: Майер, Хорсман, Шварценбек, Беккенбауэр, Дюрнбергер (Рот, 46), Капельман, Цобель, Вайс, Румменигге, Вундер, Мюллер.

Динамо: Рудаков, Дамин, Фоменко, Решко, Зуев, Коньков, Трошкин, Слободян, Буряк, Колотов, Блохин.

Гол: Блохин, 67.

Обзор матча

Напомним, в ответном матче в Киеве Динамо обыграло Баварию 3:0 и завоевало Суперкубок УЕФА.