Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону

"Мемфис Депай договорился с Барселоной по контракту после переговоров, которые длились несколько дней. Теперь каталонский клуб должен договориться с Лионом - переговоры между клубами продолжаются", - говорится в сообщении.

Memphis Depay have agreed personal terms with Barcelona after contacts started days ago. But final agreement is still to be reached between Barça and OL - talks ongoing.

Barça are negotiating also with Wijnaldum agents - no opening bid to Liverpool yet. #FCB #LFC #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2020