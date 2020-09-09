Атлетико задумал операцию-перехват: главная цель - форвард Барселоны

Мадридский Атлетико намерен перехватить форварда Барселоны Луиса Суареса у Ювентуса. Об этом сообщает ESPN.

Будущее уругвайского нападающего Луиса Суареса в Барселоне находится под большим вопросом после прихода в команду нового главного тренера Рональда Кумана.

Главный "кусач" в футболе уже получил несколько предложений. Приоритетным вариантом для форварда является Ювентус, который сам уругваец считает очень амбициозным проектом. Однако в борьбу за Луиса вклинился мадридский Атлетико. По информации источника, Матрасники предложили Суаресу оклад больше, чем в Турине.

В сезоне 2019/20 Луис сыграл в 36 матчах,в которых отметился 21 голом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Куман хочет видеть голландского форварда в Барселоне.