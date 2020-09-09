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УЕФА перенес жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА перенес жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести ближайшие жеребьевки группововй стадии еврокубков из Греции в Швейцарию. Об этом сообщает официальный сайт организации.

По итогам переговоров с греческими властями жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы 2020/21 пройдут не в Афинах, как это планировалось ранее, а в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Причиной переноса стала пандемия коронавируса.

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2020/21 состоится в четверг, 1 октября, а Лиги Европы - в пятницу, второго октября. Кроме того, на мероприятиях назовут лучших игроков прошлого сезона.  

Отметим, церемония жеребьевки пройдет без представителей клубов и прессы, однако футболисты-номинанты приедут для получения наград.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду забил больше 100 голов за сборную. Данное достижение покорилось португальцу в Лиге наций УЕФА.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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