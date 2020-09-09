"Месть - оружие идиотов": Форвард сборной Украины помирился с тренером

Главный тренер бельгийского Гента Ласло Болони прокомментировал заявление нападающего Романа Яремчука, который раскритиковал тактические схемы команды.

По словам Болони, он провел разговор с Яремчуком, в ходе которого они нашли общий язык. Также специалист отметил, что Роман имеет все шансы попасть в стартовый состав команды на ближайший матч (гостевая игра против Эйпена 11.09.20, - прим. ред.).

"Мы обсудили все, что нужно было. Что касается остальных вещей, то это моя личная проблема. Я не собираюсь обсуждать это со СМИ.

Состав на ближайшую игру? Конечно, я могу включить в него Яремчука. Месть - это оружие идиотов, а я себя таким не считаю", - цитирует Болони Het Laatste Nieuws.

После четырех туров чемпионата Бельгии 2020/21 Гент занимает 14-е место, набрав всего три очка.

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