"Сборная Украины - на правильном пути": Демьяненко отреагировал на разгром от Испании (Видео)

Бывший тренер Динамо (Киев) Анатолий Демьяненко усмотрел в поражении национальной команды от Испании и позитивные моменты.

"Играть с топовыми командами - это всегда дополнительная нагрузка. Поэтому команда должна быть хорошо физически подготовлена. Но игроки готовятся в клубах. В сборной их некогда готовить, в этом есть небольшая проблема.

Думаю, поражение Испании закалит наших игроков. Ничего страшного - они будут только расти. Считаю, наша сборная - на правильном пути.

Если мы попали на самую верхушку футбола, то должны стараться показывать свой уровень. И игроки еще буду расти. Играть с такими командами как Испания, Германия, Франция или та же Швейцария - это большой плюс", - рассказал Демьяненко в комментарии для Yotube-канала Do Best!

Напомним, в матче второго тура Лиги наций УЕФА в группе четыре Лиги А Украина в гостях крупно уступила Испании со счетом 4:0. Видеообзор этого поединка доступен у нас на сайте.

Ранее эмоциями после матча Испания - Украина поделился Виктор Леоненко.