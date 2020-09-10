Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда

Как и ранее из-за пандемии коронавируса жеребьевка проводилась по географическому принципу. К 19-и победителям первого раунда добавились представители верхушки прошлого сезона Первой Лиги - Агробизнес, Волынь и Оболонь. Базовая дата проведения игр - 16 сентября.
Результаты жеребьевки второго предварительного раунда Кубка Украины-2021:
Группа А
- Металлург (Запорожье) - Горняк-Спорт (Горишни Плавни)
- ВПК-Агро (Магдалиновка) - Кремень (Кременчуг)
Группа В
- Николаев (Николаев) - Черноморец (Одесса)
- Нива (Винница) - Кристалл (Херсон)
- Кривбасс (Кривой Рог) - Таврия (Симферополь)
Группа С
- Альянс (Липовая Долина) - Верес (Ровно)
- Виктория (Николаевка) - Диназ (Вышгород)
- Оболонь (Киев) - Полесье (Житомир)
Группа D
- Волынь (Луцк) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)
- Ужгород (Ужгород) - Агробизнес (Волочиск)
- Эпицентр (Дунаевцы) - Нива (Тернополь)
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