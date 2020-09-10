Ключевые игроки АЗ рискуют пропустить матч с Динамо

Крайние полузащитники АЗ Уссама Идрисси и Келвин Стенгс, похоже, не набрали игровую форму и рискуют пропустить важнейший матч отбора Лиги чемпионов против Динамо. Об этом сообщает Voetbalprimeur.

Оба игрока пропустили два контрольных поединка своей команды с Ден Хаагом и Гентом. Кроме того, они остались в запасе на последней "двухсторонке" голландского клуба 8 сентября.

В последний раз футболисты выходил на поле в рамках отборочного матча ЛЧ против Виктории. Встреча второго квалификационного раунда завершилась победой АЗ со счетом 3:1, однако ни Уссама, ни Келвин не могут занести эту игру себе в актив. Стенгс и вовсе провел ужасный поединок и был заменен в начале второго тайма.

В прошлом сезоне оба футболиста феерили на поле и разрывали оборону соперников, показав выдающуюся результативность. Идрисси в 42 играх отметился 17 голами и 10 голевыми передачами, а Стенгс провел точно такое же количество матчей, забив 10 голов и отдав 12 ассистов.

Матч Динамо - АЗ состоится во вторник, 15 сентября, в Киеве.

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