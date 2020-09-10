Украинский футбол в массы: УПЛ намерена разработать собственный ОТТ-сервис

По предварительной информации, УПЛ ТВ будет использовать свой собственный ОТТ-сервис.
"Сейчас все больше склоняются в сторону ОТТ-сервиса и возможно на начальных этапах будет сотрудничество с ОТТ-сервисом, который есть сейчас, но в любом случае это должен быть свой собственный, который нужно будет разработать", - прокомментировал ход переговоров между клубами Дикий в комментарии для Shakhtar News.
Ранее стало известно, на каком канале смотреть матч 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов Динамо - АЗ.