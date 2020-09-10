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Украинский футбол в массы: УПЛ намерена разработать собственный ОТТ-сервис

Украинский футбол в массы: УПЛ намерена разработать собственный ОТТ-сервис
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УПЛ
Исполнительный директор украинской Премьер-лиги (УПЛ) Евгений Дикий рассказал о переговорах между клубами по созданию украинского футбольного телевидения.

По предварительной информации, УПЛ ТВ будет использовать свой собственный ОТТ-сервис.

"Сейчас все больше склоняются в сторону ОТТ-сервиса и возможно на начальных этапах будет сотрудничество с ОТТ-сервисом, который есть сейчас, но в любом случае это должен быть свой собственный, который нужно будет разработать", - прокомментировал ход переговоров между клубами Дикий в комментарии для Shakhtar News.

Ранее стало известно, на каком канале смотреть матч 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов Динамо - АЗ.

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Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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