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Скандальный президент Наполи заболел коронавирусом и пренебрег медицинским протоколом

Скандальный президент Наполи заболел коронавирусом и пренебрег медицинским протоколом
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Президент ФК Наполи Аурелио Де Лаурентис сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Де Лаурентис входит в группу риска, ведь ему 71 год. Других подробностей пресс-служба неаполетанцев не дает.

По информации corriere.it, Аурелио пренебрег медицинским протоколом и не изолировался после того, как проявились симптомы болезни. Сообщается, что он проводил встречи с другими владельцами клубов Серии А и даже успел пообедать с ними. Прямо во время одной из встреч Де Лаурентис узнал, что болен коронавирусом. Он уведомил собеседников об этом и ушел. Затем футбольный функционер без маски пообщался с журналистами.

В прошлом сезоне Серии А неаполетанский клуб занял седьмое место. Кроме того, Наполи выиграл Кубок Италии-2020, в финале переиграв Ювентус в серии послематчевых пенальти.

Де Лаурентис владеет Наполи с 2004 года. Президент команды часто вляпывается в разного рода скандалы, чаще всего после своих резких высказываний. К примеру, в сентябре 2019 он раскритиковал жителей Неаполя.

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Все по теме:

ФК Наполи, Футбол, Аурелио Де Лаурентис, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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