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Шокирующая ошибка вратаря - в обзоре матча Ланс - ПСЖ (Видео)

Шокирующая ошибка вратаря - в обзоре матча Ланс - ПСЖ (Видео)
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В четверг, 10 сентября, ПСЖ матчем с Лансом стартовал в чемпионате Франции 2020/21.

Встреча второго тура Лиги 1, проходившая на стадионе "Боллар-Делелис", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Вашему вниманию видео гола и обзор этого поединка.

На 57-й минуте встречи нападающий Ланса Игнатиус Ганаго после вопиющей ошибки вратаря ПСЖ Марцина Булки расстрелял ворота гостей и установил окончательный счет в игре.

Видеообзор матча Ланс - ПСЖ (1:0)

Таким образом, Ланс закрыл обидное поражение в первом туре от Ниццы и на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ, который участвовал в финале Лиги чемпионов 2019/20, первый тур французского первенства пропускал.

В следующем туре ПСЖ примет Марсель, а Ланс сыграет в гостях с Лорьяном. Оба матча состоятся 13 сентября.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, ФК Ланс, Футбол, Лига 1.

Автор:

Телеграф
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