Зозуля может вернуться в Динамо

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля может вернуться в киевское Динамо. Об этом сообщает 5maseldescuento.es.

Альбасете необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы вложиться в лимит Сегунды. Для этого испанской команде нужно либо избавиться от нескольких игроков, либо переподписать с ними контракт.

Одним из самых высокооплачиваемых игроков Альбасете является Роман Зозуля. Сообщается, что, если игрок не пойдет на понижение зарплаты, ему придется покинуть команду. Главными фаворитами в борьбе за Зозулю испанское издание называет киевское Динамо и кипрский АПОЭЛ.

В прошлом розыгрыше Сегунды Роман отыграл в 38-и матчах, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, Зозуля выступал в системе Динамо с 2006 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты.