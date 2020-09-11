Барселона хотела подписать Обамеянга, но Куман выбрал другого игрока

Барселона контактировала с представителями Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Барселона хочет усилить линию нападения в это межсезонье. Команду в любой момент может покинуть Луис Суарес, а трансферная эпопея с Лионелем Месси завершилась лишь недавно.

Несколько недель назад Блаугранас начали процесс переговоров по габонскому форварду. Однако, похоже, 31-летний Обамеянг отвернулся от каталонцев и вскоре подпишет новый контракт с Арсеналом. Также сообщается, что новый главный тренер Барселоны даже рад этому, ведь он хочет привезти в команду нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

Отметим, Обамеянг близок к подписанию рекордного контракта с лондонским клубом.

Ранее сообщалось, что Моуринью подколол неудачную попытку МС купить Лионеля Месси.