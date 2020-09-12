Скачать
Суббота, 12.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Известный боец ММА нокаутировал экс-соперника Кличко в дебютном бою в профи (Видео)
Известный боец ММА нокаутировал экс-соперника Кличко в дебютном бою в профи (Видео)
АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
Кунг-фу в женском футболе: жестокий фол в чемпионате Франции (Видео)
Кунг-фу в женском футболе: жестокий фол в чемпионате Франции (Видео)
Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)
Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)

"Не можем молчать": 93 белорусских футболиста выступили с заявлением (Видео)

"Не можем молчать": 93 белорусских футболиста выступили с заявлением (Видео)
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот
Футболисты не остались в стороне событий в родной стране.

93 белорусских футболиста высшей и первой лиг Беларуси, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных Беларуси выступили с осуждением насилия в стране.

"Мы записали это видео, потому что не можем молчать!

Молчать - когда бьют наших людей, друзей, коллег!

Мы футболисты из разных команд, но одной страны!

Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен.

И призываем: остановите насилие!

Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закреплённые в Конституции:

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или наказанию.

Нет иной привилегии, кроме одной – права человека!

Мы за правду, справедливость и свободу!

Мы против насилия!", - заявили футболисты.

Ранее Меркель поддержала протестующих в Беларуси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Андрей Шевченко назвал своего единственного идола - и это не футболист
02 Определились финалисты US Open-2020 (Видео)
03 Динамо не сумело переиграть Десну в Киеве (Видео)
04 Известный боец ММА нокаутировал экс-соперника Кличко в дебютном бою в профи (Видео)
05 Все дело в паузах: Луческу объяснил потерю очков с Десной (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь