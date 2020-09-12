"Не можем молчать": 93 белорусских футболиста выступили с заявлением (Видео)

Футболисты не остались в стороне событий в родной стране.

93 белорусских футболиста высшей и первой лиг Беларуси, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных Беларуси выступили с осуждением насилия в стране.

"Мы записали это видео, потому что не можем молчать!

Молчать - когда бьют наших людей, друзей, коллег!

Мы футболисты из разных команд, но одной страны!

Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен.

И призываем: остановите насилие!

Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закреплённые в Конституции:

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или наказанию.

Нет иной привилегии, кроме одной – права человека!

Мы за правду, справедливость и свободу!

Мы против насилия!", - заявили футболисты.

Ранее Меркель поддержала протестующих в Беларуси.