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"Стремление к демократии буквально растоптано ногами": Меркель поддержала протестующих в Беларуси

"Стремление к демократии буквально растоптано ногами": Меркель поддержала протестующих в Беларуси
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф Европейская правда
Канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении, посвященном Международному дню демократии заявила о своей поддержке протестующих Беларуси.

"Мы видим в мире, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам, это не наш европейский путь", - отметила глава правительства Германии в видеоролике, обнародованном 12 сентября.

Меркель отметила, что в последние дни с большим беспокойством наблюдает за событиями в Беларуси. "Там стремление к демократии буквально растоптано ногами", - отметила Меркель.

"Мы всем сердцем вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решительностью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", - добавила канцлер Германии.

Напомним, в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза осудил запугивания в отношении членов Координационного совета в Беларуси и подтвердил готовность блока ввести санкции.

Протесты в Беларуси: за прошедшие сутки на акциях задержали более 30 человек

По сообщениям СМИ, страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

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Все по теме:

Ангела Меркель, Беларусь, Протесты.

Автор:

Телеграф
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