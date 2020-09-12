Эскалация насилия в Беларуси: в ЕС отреагировали

ЕС выражает сожаление по поводу все более открытого пренебрежения верховенством права в Беларуси, в частности эскалации насилия и депортации членов Координационного совета. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Советом ЕС в пятницу, 11 сентября.

"Подобная практика нарушает белорусское законодательство и международные обязательства Минска", подчеркнули в Брюсселе.

Все члены президиума Координационного совета, за исключением лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, на данный момент находятся под стражей или были вынуждены покинуть страну, отмечается в документе. Евросоюз настоятельно призывает власти Беларуси немедленно освободить всех лиц, незаконно находящихся под стражей, включая политических заключенных. Гражданское общество республики "должно быть защищено от запугиваний, изгнания, произвольных арестов и насилия", подчеркивается в заявлении.

Брюссель повторно отметил необходимость инклюзивного диалога официального Минска с белорусским народом, который вел бы к мирному решению кризиса. Властям следует положительно отреагировать на требование белорусами новых демократических выборов, считают в Брюсселе.

"Впечатляющая преданность белорусов демократического будущего" и настойчивые призывы уважать их фундаментальные права заслуживают другого ответа, чем жестокость, отмечается в документе. Евросоюз подтвердил намерение ввести санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии в адрес мирных протестующих, а также за фальсификацию результатов голосования.

Координационный совет был создан по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской. В президиум этого совета вошли писательница Светлана Алексиевич, дипломат Павел Латушко, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сопредседатель "Белорусской христианской демократии" Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевские, координатор штаба Бабарыка и соратница лидера оппозиции Тихановской — Мария Колесникова.

Сейчас все члены КС кроме Алексиевич были задержаны. Чтобы защитить ее от ареста дипломаты ЕС пришли к ней домой.

Генпрокуратура Беларуси по факту создания Координационного совета возбудила уголовное дело о "захвате власти".

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".