Почему Селезнев пропустил матч против Львова

Звездный форвард Колоса Евгений Селезнев не смог выйти на футбольное поле в матче против ПФК Львов.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал, почему нападающего команды Евгения Селезнева не оказалось даже в запасе на матч второго тура чемпионата Украины против Львова.

"Жеки Селезнева не было, потому что он получил травму. Он очень хотел сыграть.

Он полез в общую группу и снова получил повреждение. Он мечтал сыграть первый матч.

Думаю, у него все впереди. Восстановится и будет радовать команду", - отметил Костышин.

Напомним, вчера, 12 сентября, Колос на новой домашней арене легко разгромил ПФК Львов (4:0).