Почему Селезнев пропустил матч против Львова

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал, почему нападающего команды Евгения Селезнева не оказалось даже в запасе на матч второго тура чемпионата Украины против Львова.
"Жеки Селезнева не было, потому что он получил травму. Он очень хотел сыграть.
Он полез в общую группу и снова получил повреждение. Он мечтал сыграть первый матч.
Думаю, у него все впереди. Восстановится и будет радовать команду", - отметил Костышин.
Напомним, вчера, 12 сентября, Колос на новой домашней арене легко разгромил ПФК Львов (4:0).