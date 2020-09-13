Болонья нашла замену Супряге в России

Эсекьель Понсе может перейти в чемпионат Италии.

Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Италии. "Болонья" предложила 4 миллиона евро за 23-летнего аргентинца. Об этом сообщил журналист Марко Контерио.

Спортивный директор Болоньи Вальтер Сабатини уже подписывал Понсе, когда тот играл в "Роме"

Аргентинец выступает за "Спартак" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ и забил 2 гола. Его контракт со "Спартаком" истекает 30 июня 2024 года.

В случае подписания Понсе, Болонья, наверняка, откажется от попыток приобрести нападающего киевского Динамо Владислава Супряги, который стоит намного дороже.