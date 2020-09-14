Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)
Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)

"Всегда в моем сердце": Шевченко надел футболку Милана (Фото)

"Всегда в моем сердце": Шевченко надел футболку Милана (Фото)
Обновлено 18:59 Сегодня Телеграф
Наставник сборной Украины признался, что итальянский клуб всегда будет в его сердце.

43-летний экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий сборную Украины, примерил выездную форму «россонери» на новый сезон.

«Всегда испытываю потрясающие эмоции, когда надеваю футболку «Милана». В частности, белый цвет вызывает незабываемые воспоминания (в победном финале Лиги чемпионов сезона 2002/2003 против «Ювентуса» «Милан» играл в белой форме — прим. ред.). «Милан» всегда будет в моем сердце. Вперед, «Милан», — написал Шевченко, комментируя свежее фото в выездной футболке «Милана».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Милан, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
02 Срна не считает "Олимпийский" стадионом Динамо
03 Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
04 Лаутаро Мартинес вел переговоры с Барселоной, а переходит в Реал
05 Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь