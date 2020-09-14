"Всегда в моем сердце": Шевченко надел футболку Милана (Фото)

43-летний экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий сборную Украины, примерил выездную форму «россонери» на новый сезон.
«Всегда испытываю потрясающие эмоции, когда надеваю футболку «Милана». В частности, белый цвет вызывает незабываемые воспоминания (в победном финале Лиги чемпионов сезона 2002/2003 против «Ювентуса» «Милан» играл в белой форме — прим. ред.). «Милан» всегда будет в моем сердце. Вперед, «Милан», — написал Шевченко, комментируя свежее фото в выездной футболке «Милана».
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Always amazing emotions when I put on the Milan jersey. In particular the white of away brings back unforgettable memories. @acmilan will always be in my heart #ThisIsMilan Forza Milan