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Невероятный гол Джеймса - в обзоре матча Брайтон - Челси (Видео)

Невероятный гол Джеймса - в обзоре матча Брайтон - Челси (Видео)
11:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В понедельник, 14 сентября, состоялся матч первого тура АПЛ 2020/21 Брайтон - Челси. Встреча, проходившая на стадионе "Фалмер", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

В первом тайме был забит лишь один гол. Открыли счет гости на 23-й минуте усилиями Жоржиньо, который реализовал 11-метровый удар.

Хозяева ответили точным выстрелом Леандро Троссарда из-за пределов штрафной на 54-й минуте. Однако уже через две минуты защитник Челси Рис Джеймс соорудил гол-шедевр, мощно пробив с дальней дистанции. Заключительную точку в игре поставил еще один защитник лондонцев Курт Зума, на 66-й минуте замкнув навес с углового - кипер Брайтона Райан не сумел добраться до мяча из-за рикошета.

Видеообзор матча Брайтон - Челси (1:3)

Во втором туре чемпионата Англии Челси примет Ливерпуль, а Брайтона отправится в гости к Ньюкаслу. Оба матча состоятся 20 сентября.

Ранее Арсенал обыграл Фулхэм в Лондонском дерби.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, ФК Брайтон.

Автор:

Телеграф
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