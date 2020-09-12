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АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)

АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Фулхэм и Арсенал провели первый матч в рамках английской Премьер-лиги сезона 2020/21.

Встреча первого тура, проходившая на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне, завершилась со счетом 0:3 в пользу Канониров. 

Уже на восьмой минуте поединка французский нападающий Арсенала Александр Ляказетт оказался в нужном месте в нужное время и после суматохи в чужой вратарской француз легко переправил мяч в пустые ворота. Таким образом, Ляказетт стал автором первого гола в новом сезоне английского первенства. 

Во втором тайме на 49-й минуте за Канониров отличился звездный бразильский новичок Габриэль, который головой замкнул навес с углового.

Окончательный счет в поединке установил габонец Пьер-Эмерик Обамеянг на 57-й минуте встречи. Форвард завершил молниеносную контр-атаку Канониров, а голевая передача - на счету еще одного новичка команды бразильца Виллина.

Во втором туре Арсенал примет Вест Хэм Андрея Ярмоленко, а Фулхэм ожидает вояж в Лидс. Обе игры пройдут 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Олимпик поверг в шок Днепр-1 в рамках второго тура УПЛ.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Фулхэм, Футбол, АПЛ, Александр Ляказетт.

Автор:

Телеграф
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