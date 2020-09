АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)

Встреча первого тура, проходившая на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне, завершилась со счетом 0:3 в пользу Канониров.

Уже на восьмой минуте поединка французский нападающий Арсенала Александр Ляказетт оказался в нужном месте в нужное время и после суматохи в чужой вратарской француз легко переправил мяч в пустые ворота. Таким образом, Ляказетт стал автором первого гола в новом сезоне английского первенства.

First goal of the season by Lacazette #PremierLeague #ARSFUL #FULARS pic.twitter.com/7LisRtSIiJ

— Sport Series (@sportseries247) September 12, 2020