АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)

Фулхэм и Арсенал провели первый матч в рамках английской Премьер-лиги сезона 2020/21.

Встреча первого тура, проходившая на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне, завершилась со счетом 0:3 в пользу Канониров.

Уже на восьмой минуте поединка французский нападающий Арсенала Александр Ляказетт оказался в нужном месте в нужное время и после суматохи в чужой вратарской француз легко переправил мяч в пустые ворота. Таким образом, Ляказетт стал автором первого гола в новом сезоне английского первенства.

Во втором тайме на 49-й минуте за Канониров отличился звездный бразильский новичок Габриэль, который головой замкнул навес с углового.

GOAL! Gabriel scores on his debut for Arsenal. #FULARS

pic.twitter.com/oZ3lDpBtMg — FTTV World (@FTTV10) September 12, 2020

Окончательный счет в поединке установил габонец Пьер-Эмерик Обамеянг на 57-й минуте встречи. Форвард завершил молниеносную контр-атаку Канониров, а голевая передача - на счету еще одного новичка команды бразильца Виллина.

GOAL ! Aubameyang scores vs Fulham. 0-3 (Great Goal) pic.twitter.com/eVAi0p0NT4 — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) September 12, 2020

Во втором туре Арсенал примет Вест Хэм Андрея Ярмоленко, а Фулхэм ожидает вояж в Лидс. Обе игры пройдут 19 сентября.

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