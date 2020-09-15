УЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов (Фото)

Лига чемпионов набирает обороты и УЕФА явил миру новый мяч турнира.
Мяч, который получил наименование Finale 20, сочетает в себе белый цвет для звездных панелей с темно-синими, бирюзовыми и оранжевыми вставками. По техническим характеристикам круглый будет соответствовать прошлогоднему аналогу.
Introducing the official 2020/21 #UCL match ball!!
#ReadyForSport @adidasfootball
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2020
The new #UCL ball has been released pic.twitter.com/Kp0iZGP7lF
— Goal (@goal) September 14, 2020
Напомним, сегодня, 15 сентября в Лиге чемпионов противостоянием с АЗ стартует киевское Динамо. Игра третьего квалификационного раунда ЛЧ Динамо - АЗ из-за пандемии коронавируса пройдет в формате одноматчевой дуэли, а победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары Гент/Рапид. Начало поединка в 20:00 по киевскому времени.
Еще одна украинская команда донецкий Шахтер начнет турнир сразу же с групповой стадии.