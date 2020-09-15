УЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов (Фото)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с техническим спонсором турнира adidas представили новый футбольный мяч для Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Лига чемпионов набирает обороты и УЕФА явил миру новый мяч турнира.

Мяч, который получил наименование Finale 20, сочетает в себе белый цвет для звездных панелей с темно-синими, бирюзовыми и оранжевыми вставками. По техническим характеристикам круглый будет соответствовать прошлогоднему аналогу.

Напомним, сегодня, 15 сентября в Лиге чемпионов противостоянием с АЗ стартует киевское Динамо. Игра третьего квалификационного раунда ЛЧ Динамо - АЗ из-за пандемии коронавируса пройдет в формате одноматчевой дуэли, а победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары Гент/Рапид. Начало поединка в 20:00 по киевскому времени.

Еще одна украинская команда донецкий Шахтер начнет турнир сразу же с групповой стадии.