УЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов (Фото)

Лига чемпионов набирает обороты и УЕФА явил миру новый мяч турнира.

Мяч, который получил наименование Finale 20, сочетает в себе белый цвет для звездных панелей с темно-синими, бирюзовыми и оранжевыми вставками. По техническим характеристикам круглый будет соответствовать прошлогоднему аналогу.

