У футболиста Зари перед матчем с Шахтером обнаружили коронавирус

Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

По информации ФК Заря, хавбек почувствовал недомогание. Затем медики команды отправили футболиста на сдачу ПЦР-теста, который и показал положительный результат на COVID-19. Сейчас футболист отправлен на самоизоляцию и за ним продолжают наблюдать врачи.

ФК Заря соблюдает все медицинские протоколы, уведомив УПЛ и УАФ о ситуации. Кроме того, луганский клуб пожелал Хомченовскому скорейшего выздоровления.

Отметим, уже в ближайшее воскресенье, 20 сентября, Заре предстоит сыграть с донецким Шахтером в рамках матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу.

Заря пока еще не набирала очков в УПЛ сезона 2020/21, проиграв сначала Десне а затем Мариуполю (0:1).