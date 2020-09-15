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У футболиста Зари перед матчем с Шахтером обнаружили коронавирус

У футболиста Зари перед матчем с Шахтером обнаружили коронавирус
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря
Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

По информации ФК Заря, хавбек почувствовал недомогание. Затем медики команды отправили футболиста на сдачу ПЦР-теста, который и показал положительный результат на COVID-19. Сейчас футболист отправлен на самоизоляцию и за ним продолжают наблюдать врачи.

ФК Заря соблюдает все медицинские протоколы, уведомив УПЛ и УАФ о ситуации. Кроме того, луганский клуб пожелал Хомченовскому скорейшего выздоровления.

Отметим, уже в ближайшее воскресенье, 20 сентября, Заре предстоит сыграть с донецким Шахтером в рамках матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу. 

Заря пока еще не набирала очков в УПЛ сезона 2020/21, проиграв сначала Десне а затем Мариуполю (0:1).

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Заря, Футбол, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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