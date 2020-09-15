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В Германии футболист напал на болельщика, оскорбившего его жену (Видео)
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Защитник Гамбурга Тони Ляйстнер не совладал с эмоциями после выкрика фаната о его жене.

Вчера, 14 сентября, в Германии состоялось несколько матчей 1/32 финала национального Кубка страны по футболу, в частности в Дрездене на стадионе "Глюксгаз-Штадион" играли местное Динамо и Гамбург. 

В итоге победу с разгромным счетом 4:1 добыло Динамо. После матча защитник Гамбурга Тони Ляйстнер в пресс-зоне давал интервью СМИ, а один из фанатов выкрикнул в его сторону "Надеюсь, твоя жена потеряет ребенка". Ляйстнер, жена которого сейчас находится в положении, не выдержал и бросился с кулаками на недоброжелателя. 

Данный инцидент попал на видео:

Видеообзор матча Динамо Дрезден - Гамбург (4:1)

Ранее Бундеслига представила лучшие голы с лета прошлого сезона.

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Все по теме:

Германия, ФК Гамбург, Футбол, ФК Динамо (Дрезден), Коронавирус, Тони Ляйстнер.

Автор:

Телеграф
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