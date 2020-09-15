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Барселона официально представила Пьянича (Фото, Видео)

Барселона официально представила Пьянича (Фото, Видео)
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Барселона наконец-то представила боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В каталонском суперклубе опорник будет выступать под номером восемь. Ранее этот игровой номер принадлежал легенде клуба Андресу Иньесте.

"Добро пожаловать в твой новый дом", - говорится в сообщении на страничке twitter Сине-гранатовых.

Игрок уже успел показать свое мастерство на "Камп Ноу":

Миралем Пьянич официально стал игроком Барселоны еще в июне. Каталонский гранд заплатил за боснийца €60 млн. Кроме того, в обратном направлении из Барселоны в Турин отправился Артур Мело.

В сезоне 19/20 Миралем отыграл за Ювентус в 43 играх, отметившись 3 голами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Пьянич расплакался у отца на плече на вечеринке в честь своего перехода в Барселону.

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Миралем Пьянич.

Автор:

Телеграф
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