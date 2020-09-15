Гол за три секунды: Марко Ройс вошел в историю футбола (Видео)

В понедельник, 14 сентября, состоялось несколько матчей 1/32 финала Кубка Германии-2021, в частности Дуйсбург на стадионе МСВ-Арена принимал дортмундскую Боруссию. Итогом встречи стала разгромная победа гостей со счетом 0:5.
Один из голов Шмелей записал в свой актив полузащитник Марко Ройс, который появился на поле после замены. Примечательно, что Марко сумел отличиться спустя всего три секунды своего пребывания на поле. Это взятие ворот стало рекордным в истории Кубка Германии.
Drei!?!?!? https://t.co/iBN5ekDrDZ
— Borussia Dortmund (@BVB) September 14, 2020
Видео исторического гола Марко Ройса:
.@woodyinho ist zurück. Und wie ⚡
Sekunden nach der Einwechslung - so früh hat noch keiner getroffen #DFBPokal #MSVBVB pic.twitter.com/l0O0MOilHI
— DFB-Pokal (@DFB_Pokal) September 15, 2020
Отметим, в этом поединке пал еще один рекорд. Английский хавбек Боруссии Джуд Беллингем поразил ворота соперников в возрасте 17 лет и 77 дней , став самым молодым бомбардиром в истории команды. Кроме Беллингема и Ройса за Черно-желтых забивали Джейдон Санчо, Торган Азар и Джованни Рейна.
Видеообзор матча Дуйсбург - Боруссия Д (0:5)
Напомним, в еще одном вчерашнем матче Кубка Германии случился грандиозный скандал.