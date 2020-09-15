Гол за три секунды: Марко Ройс вошел в историю футбола (Видео)

Марко Ройс установил уникальное достижение в Кубке Германии.

В понедельник, 14 сентября, состоялось несколько матчей 1/32 финала Кубка Германии-2021, в частности Дуйсбург на стадионе МСВ-Арена принимал дортмундскую Боруссию. Итогом встречи стала разгромная победа гостей со счетом 0:5.

Один из голов Шмелей записал в свой актив полузащитник Марко Ройс, который появился на поле после замены. Примечательно, что Марко сумел отличиться спустя всего три секунды своего пребывания на поле. Это взятие ворот стало рекордным в истории Кубка Германии.

Видео исторического гола Марко Ройса:

Отметим, в этом поединке пал еще один рекорд. Английский хавбек Боруссии Джуд Беллингем поразил ворота соперников в возрасте 17 лет и 77 дней , став самым молодым бомбардиром в истории команды. Кроме Беллингема и Ройса за Черно-желтых забивали Джейдон Санчо, Торган Азар и Джованни Рейна.

Видеообзор матча Дуйсбург - Боруссия Д (0:5)

Напомним, в еще одном вчерашнем матче Кубка Германии случился грандиозный скандал.