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Луческу: Родригеса нужно было менять, но я доверился ему и он отблагодарил голом

Луческу: Родригеса нужно было менять, но я доверился ему и он отблагодарил голом
Обновлено 09:01 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер киевлян прокомментировал поединок против АЗ.

Динамо с комфортным счетом обыграло АЗ в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Мирча Луческу отметил, что все прошло по его плану, а также похвалил молодых игроков.

- Как вы приняли решение в пользу данного состава обороны «Динамо»?

- Что касается упомянутого матча с «Реалом», то были другие времена. «Динамо» тогда было очень сильной командой и считалось одной из лучших в Европе. Сейчас мы создаем команду, находимся в поисках своего пути. Нам еще нужно время.

Сегодня была тактическая игра со стороны обеих команд. Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, завлекая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли эти сильные стороны соперников, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме АЗ почти ничего не создал у наших ворот.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось.

Благодарю ребят за выполнение всех подсказок и за сумасшедшую самоотдачу, терпение и добытый результат.

- Как оцените дебютную игру в еврокубках Ильи Забарного?

- Забарный сыграл очень хорошо. Я доверяю молодым ребятам, а они отвечают своей хорошей игрой. Это нормально, что мы создаем конкуренцию. Не стоит забывать и о Миколенко, который играл не на своей позиции и выступил очень хорошо. Но было бы несправедливо, если бы я похвалили только их двоих, сегодня вся команда сыграла супер.

- На данный момент во встрече наших потенциальных соперников «Гент» забил «Рапиду». Кого вы бы хотели видеть противников в следующем раунде?

- Сейчас мы думаем о следующей игре. В победе нет смысла, если ты не связываешь ее с победой в следующей игре. Для нас не важен результат в матче соперников.

- Почему под вашим руководством именно Жерсон Родригес стал лучшим игроком команды уже в котором матче?

- По большому счету, Родригеса нужно было менять в перерыве. Но я доверился ему и он отблагодарил голом.

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Мирча Луческу, Футбол, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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