Скачать
Пятница, 18.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Беринчик проведет защиту титула: где и когда состоится бой
Беринчик проведет защиту титула: где и когда состоится бой
26-летний рекорд Бубки пал: видео нового мирового достижения
26-летний рекорд Бубки пал: видео нового мирового достижения
Исторический дебют: Колос стартовал в Лиге Европы с победы (Видео)
Исторический дебют: Колос стартовал в Лиге Европы с победы (Видео)
Ливерпуль выкупил у Баварии воспитанника Барселоны: детали сделки
Ливерпуль выкупил у Баварии воспитанника Барселоны: детали сделки

Ярмоленко провел две голевые атаки в Кубке Англии (Видео)

Ярмоленко провел две голевые атаки в Кубке Англии (Видео)
Обновлено 09:38 Ср, 16 Сентябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Вест Хэм пробился в 1/16 финала Кубка английской лиги, обыграв Чарльтон 3:0.

Пока киевское Динамо пробивалось в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, Вест Хэм украинца Ярмоленко играл в Кубке Англии.

Украинец Андрей Ярмоленко отличился голевым пасом в матче Кубка английской лиги, когда Себастьян Халлер забивал свой первый гол. Ярмоленко поучаствовал и во втором взятии ворот. Вест Хэм обыграл Чарльтон со счетом 3:0.

Кубок английской лиги. 1/32 финала

Гиллингем – Ковентри Сити – 1:1 (пен – 5:4)

Мидлсбро – Барнсли – 0:2

Миллуол – Челтенхэм – 3:1

Рединг – Лутон Таун – 0:1

Дерби Каунти – Престон – 1:2

Бредфорд Сити – Линкольн – 0:5

Ньюпорт – Кембридж Юнайтед – 1:0

Оксфорд Юнайтед – Уотфорд – 1:1 (пен. – 0:3)

Флитвуд – Порт Вэйл – 2:1

Вест Хэм – Чарльтон – 3:0

Ньюкасл Юнайтед – Блэкберн – 1:0

Бертон Альбион – Астон Вилла – 1:3

Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0 (пен. – 11:10)

Лейтон Ориент – Плимут – 3:2

Моркам – Олдхэм – 1:0

Рочдейл – Шеффилд Уэнсдей – 0:2

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Кубок Англии.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арис 1:2 Колос: события матча (Видео)
02 Исторический дебют: Колос стартовал в Лиге Европы с победы (Видео)
03 Сразу четыре испанских клуба нацелились на форварда Динамо
04 26-летний рекорд Бубки пал: видео нового мирового достижения
05 Следующий соперник Колоса - хорватская Риека
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь