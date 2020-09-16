Ярмоленко провел две голевые атаки в Кубке Англии (Видео)

Вест Хэм пробился в 1/16 финала Кубка английской лиги, обыграв Чарльтон 3:0.

Пока киевское Динамо пробивалось в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, Вест Хэм украинца Ярмоленко играл в Кубке Англии.

Украинец Андрей Ярмоленко отличился голевым пасом в матче Кубка английской лиги, когда Себастьян Халлер забивал свой первый гол. Ярмоленко поучаствовал и во втором взятии ворот. Вест Хэм обыграл Чарльтон со счетом 3:0.

Кубок английской лиги. 1/32 финала

Гиллингем – Ковентри Сити – 1:1 (пен – 5:4)

Мидлсбро – Барнсли – 0:2

Миллуол – Челтенхэм – 3:1

Рединг – Лутон Таун – 0:1

Дерби Каунти – Престон – 1:2

Бредфорд Сити – Линкольн – 0:5

Ньюпорт – Кембридж Юнайтед – 1:0

Оксфорд Юнайтед – Уотфорд – 1:1 (пен. – 0:3)

Флитвуд – Порт Вэйл – 2:1

Вест Хэм – Чарльтон – 3:0

Ньюкасл Юнайтед – Блэкберн – 1:0

Бертон Альбион – Астон Вилла – 1:3

Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0 (пен. – 11:10)

Лейтон Ориент – Плимут – 3:2

Моркам – Олдхэм – 1:0

Рочдейл – Шеффилд Уэнсдей – 0:2