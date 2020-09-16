Ярмоленко провел две голевые атаки в Кубке Англии (Видео)

Пока киевское Динамо пробивалось в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, Вест Хэм украинца Ярмоленко играл в Кубке Англии.
Украинец Андрей Ярмоленко отличился голевым пасом в матче Кубка английской лиги, когда Себастьян Халлер забивал свой первый гол. Ярмоленко поучаствовал и во втором взятии ворот. Вест Хэм обыграл Чарльтон со счетом 3:0.
Кубок английской лиги. 1/32 финала
Гиллингем – Ковентри Сити – 1:1 (пен – 5:4)
Мидлсбро – Барнсли – 0:2
Миллуол – Челтенхэм – 3:1
Рединг – Лутон Таун – 0:1
Дерби Каунти – Престон – 1:2
Бредфорд Сити – Линкольн – 0:5
Ньюпорт – Кембридж Юнайтед – 1:0
Оксфорд Юнайтед – Уотфорд – 1:1 (пен. – 0:3)
Флитвуд – Порт Вэйл – 2:1
Вест Хэм – Чарльтон – 3:0
Ньюкасл Юнайтед – Блэкберн – 1:0
Бертон Альбион – Астон Вилла – 1:3
Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0 (пен. – 11:10)
Лейтон Ориент – Плимут – 3:2
Моркам – Олдхэм – 1:0
Рочдейл – Шеффилд Уэнсдей – 0:2