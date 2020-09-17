"Ребров – герой": Стаховский досматривал матч Ференцвароша в самолете

Украинский теннисист болел за команду своего кума.

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал неожиданную победу «Ференцвароша» Сергея Ребров над загребским «Динамо».

«Я матч в самолете досматривал. Уже вторая команда, которую «Ференцварош» обыгрывает, в которой один игрок стоит дороже чем пол команды «Ференцварош»! Если верить Transfermarkt.

Наш герой Сергей Ребров», – написал Стаховский под твитом российского комментатора Алексея Андронова.

Я матч в самолете досматривал !! Уже вторая команда, которую Ференцварош обыгрывает, в которой один игрок стоит дороже чем пол команды Ференцвароша!!! Если верить @TMuk_news !! « Наш герой Сергей Ребров» https://t.co/QzZDZQNsIW — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) September 17, 2020

Напомним, Стаховский и Ребров являются кумовьями.