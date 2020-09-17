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"Ребров – герой": Стаховский досматривал матч Ференцвароша в самолете

"Ребров – герой": Стаховский досматривал матч Ференцвароша в самолете
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф sport.ua
Украинский теннисист болел за команду своего кума.

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал неожиданную победу «Ференцвароша» Сергея Ребров над загребским «Динамо».

«Я матч в самолете досматривал. Уже вторая команда, которую «Ференцварош» обыгрывает, в которой один игрок стоит дороже чем пол команды «Ференцварош»! Если верить Transfermarkt.

Наш герой Сергей Ребров», – написал Стаховский под твитом российского комментатора Алексея Андронова.

Напомним, Стаховский и Ребров являются кумовьями.

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Теннис, Сергей Ребров, Сергей Стаховкий.

Автор:

Телеграф
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