Арис - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Уже сегодня Колос из Ковалевки стартует в еврокубках против греческого Ариса. Этот матч можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

В четверг, 17 сентября, в Салониках (Греция) состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы 2020/21 Арис - Колос. Встреча пройдет на стадионе "Клеантис Викелидис" и начнется в 21:00 по киевскому времени. Рассудит игру швейцарская бригада арбитров во главе с Лионелем Чуди.

В прямом эфире в Украине встречу покажет телеканал "Футбол 1", начало эфира в 20:55. Кроме того, игру можно будет посмотреть в Интернете на сервисе oll.tv.

Отметим, победитель одноматчевого противостояния Арис - Колос отправится в третий квалификационный раунд ЛЕ, где сыграет с хорватской Риекой.

Ранее Телеграф сообщал, что Колос минимально уступил Динамо в контрольном матче.