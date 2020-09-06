Гол Кравца - в обзоре матча Колос - Динамо (Видео)

В субботу, 5 сентября, Колос и Динамо провели контрольный поединок, воспользовавшись международной паузой. Вашему вниманию видео гола и обзор этой игры.

Встреча, проходившая на новехоньком стадионе Колоса в Ковалевке, завершилась минимальной победой динамовцев со счетом 0:1.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу из-за отсутствия целого ряда исполнителей, которые отправились на матчи сборных в Лиге наций, использовал экспериментальный состав. В итоге на острие атаки был выпущен Артем Кравец, недавно вернувшийся в команду. На 49-й минуте нападающий забил единственный гол в игре, реализовав выход один на один.

Отметим, в первом тайме жуткую травму получил центрбек Динамо Никита Бурда.

Видеообзор матча Колос - Динамо (0:1)

Кравец после матча ответил на вопросы клубной пресс-службы:

Обе команды через неделю стартуют в еврокубках. Динамо 15 сентября ожидает поединок с голландским АЗ в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, а Колос 17 сентября стартует во втором квалифай-раунде Лиги Европы в игре с греческим Арисом.

Напомним, в первом туре УПЛ 2020/21 Динамо разгромило Олимпик, а Колос дал бой Шахтеру в матче с тремя пенальти.