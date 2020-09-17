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Ливерпуль выкупил у Баварии воспитанника Барселоны: детали сделки

Ливерпуль выкупил у Баварии воспитанника Барселоны: детали сделки
15:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Испанский полузащитник Тьяго Алькантара вскоре присоединится к Ливерпулю.

Как сообщает портал transfermarkt на своей официальной страничке в Instagram, председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил данный трансфер. Кроме того, названа сумма отступных за игрока национальной сборной Испании. Сообщается, что Алькантара окажется на Энфилде за €30 млн. Вскоре о трансфере будет объявлено официально.

В прошлом сезоне центральный полузащитник сыграл ключевую роль в Баварии и вместе с командой он выиграл требл, победив в чемпионате Германии, Кубке Германии и Лиге чемпионов УЕФА. 29-летний Тьяго в кампании 2019/20 в общей сложности принял участие в 40 матчах, забив три гола и отдав две голевые передачи. 

Алькантара начинал свой путь во взрослом футболе в Барселоне. В столице Каталонии футболист провел пять лет после чего в 2013 году он оказался в столице Баварии за €25 млн. Текущая трансферная стоимость игрока по версии transfermarkt становит €48 млн.

Ранее Телеграф сообщал, что Ливерпуль представил необычный комплект третьей формы команды на сезон 2020/21.

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Все по теме:

ФК Бавария, ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Футбол.

Автор:

Телеграф
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