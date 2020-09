Ливерпульские шахматисты: чемпионы Англии представили новую третью форму (Фото)

Чемпионы Англии 2019/20 вместе с новым техническим спонсором команды Nike презентовали третий комплект команды на сезон 2020/21. Новая форма выполнена в черном и сером цвете, а изюминкой комплекта стал шахматный узор на футболке.

На этот дизайн специалистов Nike вдохновили "шахматные" флаги фанатов Ливерпуля, с которыми болельщики часто посещают Эндфилд.

Our chequered flags are a familiar sight…

Now they’ve inspired the design of our new third kit pic.twitter.com/KuaZE5hRQP

— Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020