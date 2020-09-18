Таблица коэффициентов УЕФА: Динам и Колос приносят баллы

По итогам еврокубковой недели Украина сократила отставание от Турции и Австрии в таблице коэффициентов УЕФА.
Победа "Динамо" над АЗ в квалификации ЛЧ и "Колоса" над "Арисом" в квалификации ЛЕ принесли по 1,5 балла.
Отметим, что у Украины уже есть гарантированные 4 балла за прямое попадание "Шахтера" в групповой этап ЛЧ.
Таким образом, у Украины уже есть 7 баллов, что в таблице коэффициентов дает 1,4 балла. Украина находится на 12-м месте (27,700 балла суммарно).
Таблица коэффициентов УЕФА 18 сентября 2020
Эта таблица формирует представительство на еврокубковый футбольный сезон 2022/2023.
12-е место, которое занимает Украина, предусматривает участие пяти клубов: двух - в Лиге чемпионов (одного - в плей-офф раунде квалификации, одного - во втором квалификационном раунде), одного - в Лиге Европы (в плей-офф раунде ) и двух - в Лиге конференций (одного - в третьем квалификационном раунде и одного - во втором квалификационном).