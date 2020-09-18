Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины-2021

На этой стадии турнира в бой вступят 11 клубов Украинской премьер-лиги. Кроме то, в жеребьевке взяли участие 11 победителей предыдущего этапа.
По регламенту жеребьевки, каждая команда могла сыграть с каждой. В процедуре жребия принял участие первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко.
Колос, который вчера выбил греческий Арис из еврокубков, в 1/16 финала КУ сыграет с Прикарпатьем.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины 2020/21:
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Отметим, базовая дата этого раунда турнира назначена на 30 сентября. Финал Кубка Украины-2021 должен пройти в Тернополе на Городском стадионе в середине мая.