12 голов, а затем серия пенальти: феноменальный матч в Лиге Европы (Видео)

Бачка Топола и Стяуа выдали сумасшедший матч, забив на двоих 12 мячей.

В четверг, 17 сентября, состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы 2020/21, в частности Бачка Топола принимала Стяуа. Встреча, проходившая в Сербии, завершилась со счетом 6:6 после двух экстра-таймов, а в серии пенальти более удачливыми оказались гости (4:5).

Примечательно, что в стане хозяев забивали разные игроки, а вот в румынской команде Деннис Ман сумел отметиться дублем.

Видеообзор матча Бачка Топола - Стяуа (6:6, 4:5 по пенальти)

Серия пенальти:

Таким образом, Стяуа пробился в третий квалифай-раунд ЛЕ, где сыграет со Слованом. Эта встреча также пройдет в формате одноматчевой дуэли.

Кроме того, вчера Колос в своем дебютном еврокубковом матче сотворил историю, победив Арис.