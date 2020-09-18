Украинские команды узнали потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы

Колос и Десна узнали всех соперников в отборе в Лиге Европы 2020/21.

В пятницу, 18 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/20.

В частности потенциальных соперников в решающем раунде отбора узнали и украинские Колос и Десна. Так в случае успеха в третьем квалификационном раунде в матче с Риекой клуб из Ковалевки в четвертом раунде квалификации сыграет с победителем противостояния Копенгаген (Дания) - Пяст (Польша). Черниговская команда, в свою очередь, если преодолеет грозный Вольфсбург, в раунде плей-офф сыграет с победителем пары Санкт-Галлен (Швейцария) - АЕК (Греция).

Поединки стадии плей-офф Лиги Европы пройдут в формате одноматчевой дуэли 1 октября.

Матчи третьего квалификационного раунда ЛЕ Риека - Колос и Вольфсбург - Десна состоятся 24 сентября.

Ранее Телеграф сообщал о победе Колоса над греческим Арисом.