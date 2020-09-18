Днепр-1 - Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

Прямая видеотрансляция матча третьего тура УПЛ 2020/21 Днепр-1 - Мариуполь.

Сегодня, 18 сентября, матчем Днепр-1 - Мариуполь стартует третий тур чемпионата Украины по футболу 2020/21. Встреча пройдет в Днепре на "Днепр-Арене" и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Днепр-1 - Мариуполь от Footballhub доступна в плеере ниже:

Днепр-1 провально начал новый сезон, сыграв вничью с Ингульцом и проиграв Олимпику. Мариуполь, в свою очередь, после болезненного поражения от Александрии на старте первенства сенсационно во втором туре обыграл бронзового призера прошлого сезона - луганскую Зарю.

Ранее представители Украины в Лиге Европы узнали потенциальных соперников в борьбе за путевку в групповой этап.