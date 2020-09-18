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Лига Европы 2020/21: результаты жеребьевки раунда плей-офф

Лига Европы 2020/21: результаты жеребьевки раунда плей-офф
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В пятницу, 18 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги Европы 2020/21.

По итогам мероприятия две украинские команды узнали потенциальных соперников по отбору. Колос, в случае успеха в матче с Риекой, сыграет с победителем противостояния Копенгаген/Пяст, а Десна, если пройдет Вольфсбург, попадет на победителя пары Санкт-Галлен/АЕК.

Самыми грозными командами в посеве были Милан и Тоттенхэм. Итальянская команда в случае триумфа в третьем квалифай-раунде выйдет на Бешикташ или Риу Аве, а англичанам может достаться либо Ростов, либо Маккаби Хайфа.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2020/21

Путь чемпионов:

  • Янг Бойз - Тирана
  • Динамо Загреб - Флориана/Флора
  • КуПС/Судува - Юргорден/Клуж
  • Арарат-Армения/Целье - Црвена Звезда
  • Динамо Брест - Лудогорец
  • Сараево/Будучность - Рига/Селтик
  • Легия/Дрита - Карабах
  • Шериф/Дандолк - Клаксвик/Динамо Тбилиси

Путь представителей:

  • Хапоэль Беер-Шева/Мазервелл - Виктория Плзень/Сеннерйюске
  • Русенборг/Аланьяспор - Мура/ПСВ
  • Санкт-Галлен/АЕК - Десна/Вольфсбург
  • Базель/Анортосис - ЦСКА София/Б-36
  • Спортинг/Абердин - ЛАСК/Дунайска Стреда
  • Шарлеруа/Партизан - Аполлон/Лех
  • Бешикташ/Риу Аве - Милан/Буде-Глимт
  • Копенгаген/Пяст - Риека/Колос
  • Стяуа/Слован Либерец - АПОЕЛ/Зриньски
  • Мальме/Локомотива Загреб - Гранада/Локомотив Тбилиси
  • Шкендия/Тоттенхэм - Ростов/Маккаби Хайфа
  • Стандард/Войводина - Фехервар/Реймс
  • Виллем II/Рейнджерс - Галатасарай/Хайдук

Игры плей-офф Лиги Европы пройдут в формате одноматчевой дуэли. Победивший попадет в групповой этап.

Напомним, во вчерашнем матче 2-го квалификационного раунда Колос удачно стартовал в еврокубках.

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Лига Европы, Футбол, Жеребьевка Лиги Европы.

Автор:

Телеграф
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