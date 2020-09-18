Лига Европы 2020/21: результаты жеребьевки раунда плей-офф

По итогам мероприятия две украинские команды узнали потенциальных соперников по отбору. Колос, в случае успеха в матче с Риекой, сыграет с победителем противостояния Копенгаген/Пяст, а Десна, если пройдет Вольфсбург, попадет на победителя пары Санкт-Галлен/АЕК.
Самыми грозными командами в посеве были Милан и Тоттенхэм. Итальянская команда в случае триумфа в третьем квалифай-раунде выйдет на Бешикташ или Риу Аве, а англичанам может достаться либо Ростов, либо Маккаби Хайфа.
Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2020/21
Путь чемпионов:
Путь представителей:
Игры плей-офф Лиги Европы пройдут в формате одноматчевой дуэли. Победивший попадет в групповой этап.
Напомним, во вчерашнем матче 2-го квалификационного раунда Колос удачно стартовал в еврокубках.