Лига Европы 2020/21: результаты жеребьевки раунда плей-офф

В пятницу, 18 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги Европы 2020/21.

По итогам мероприятия две украинские команды узнали потенциальных соперников по отбору. Колос, в случае успеха в матче с Риекой, сыграет с победителем противостояния Копенгаген/Пяст, а Десна, если пройдет Вольфсбург, попадет на победителя пары Санкт-Галлен/АЕК.

Самыми грозными командами в посеве были Милан и Тоттенхэм. Итальянская команда в случае триумфа в третьем квалифай-раунде выйдет на Бешикташ или Риу Аве, а англичанам может достаться либо Ростов, либо Маккаби Хайфа.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2020/21

Путь чемпионов:

Янг Бойз - Тирана

Динамо Загреб - Флориана/Флора

КуПС/Судува - Юргорден/Клуж

Арарат-Армения/Целье - Црвена Звезда

Динамо Брест - Лудогорец

Сараево/Будучность - Рига/Селтик

Легия/Дрита - Карабах

Шериф/Дандолк - Клаксвик/Динамо Тбилиси

Путь представителей:

Хапоэль Беер-Шева/Мазервелл - Виктория Плзень/Сеннерйюске

Русенборг/Аланьяспор - Мура/ПСВ

Санкт-Галлен/АЕК - Десна/Вольфсбург

Базель/Анортосис - ЦСКА София/Б-36

Спортинг/Абердин - ЛАСК/Дунайска Стреда

Шарлеруа/Партизан - Аполлон/Лех

Бешикташ/Риу Аве - Милан/Буде-Глимт

Копенгаген/Пяст - Риека/Колос

Стяуа/Слован Либерец - АПОЕЛ/Зриньски

Мальме/Локомотива Загреб - Гранада/Локомотив Тбилиси

Шкендия/Тоттенхэм - Ростов/Маккаби Хайфа

Стандард/Войводина - Фехервар/Реймс

Виллем II/Рейнджерс - Галатасарай/Хайдук

Игры плей-офф Лиги Европы пройдут в формате одноматчевой дуэли. Победивший попадет в групповой этап.

Напомним, во вчерашнем матче 2-го квалификационного раунда Колос удачно стартовал в еврокубках.