Ливерпуль представил звездного новичка (Фото, Видео)

Контракт игрока с английским топ-клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сума трансфера составила €30 млн.
The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday pic.twitter.com/s2tOCvnHta
— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020
В прошлом сезоне центральный полузащитник сыграл ключевую роль в Баварии и вместе с командой он выиграл требл, победив в чемпионате Германии, Кубке Германии и Лиге чемпионов УЕФА. 29-летний Тьяго в кампании 2019/20 в общей сложности принял участие в 40 матчах, забив три гола и отдав две голевые передачи.
Алькантара начинал свой путь во взрослом футболе в Барселоне. В столице Каталонии футболист провел пять лет после чего в 2013 году он оказался в столице Баварии за €25 млн. Текущая трансферная стоимость игрока по версии transfermarkt становит €48 млн.
THIAAAAAAGO, THIAGO ALCANTAAAAARA
Yes, @Thiago6 pic.twitter.com/9QLPwWf0Kv
— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020
Ранее бывший нападающий киевского Динамо рассказал, как сорвался его переход в Ливерпуль.