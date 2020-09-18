Ливерпуль представил звездного новичка (Фото, Видео)

Центральный полузащитник Баварии Тьяго Алькантара официально перешел в Ливерпуль. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Контракт игрока с английским топ-клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сума трансфера составила €30 млн.

В прошлом сезоне центральный полузащитник сыграл ключевую роль в Баварии и вместе с командой он выиграл требл, победив в чемпионате Германии, Кубке Германии и Лиге чемпионов УЕФА. 29-летний Тьяго в кампании 2019/20 в общей сложности принял участие в 40 матчах, забив три гола и отдав две голевые передачи.

Алькантара начинал свой путь во взрослом футболе в Барселоне. В столице Каталонии футболист провел пять лет после чего в 2013 году он оказался в столице Баварии за €25 млн. Текущая трансферная стоимость игрока по версии transfermarkt становит €48 млн.

Ранее бывший нападающий киевского Динамо рассказал, как сорвался его переход в Ливерпуль.