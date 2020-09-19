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Бавария стартовала в Бундеслиге с невообразимым результатом (Видео)

Бавария стартовала в Бундеслиге с невообразимым результатом (Видео)
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Смотреть видео голов и обзор матча 1-го тура Бундеслиги 2020/21 Бавария - Шальке-04.

В пятницу, 18 сентября, матчем Бавария - Шальке стартовал чемпионат Германии по футболу 2020/21. Встреча, проходившая на Альянц-Арене в Мюнхене, завершилась со счетом 8-0 в пользу хозяев.

Действующие чемпионы Германии просто смяли своего соперника, забив три гола в первом тайме и еще 5 во втором. Героем встречи смело можно назвать Сержа Гнабри, оформившего хет-трик. Также свой дебютный гол в новой команде забил Лерой Сане, который перебрался в команду в это межсезонье из Манчестер Сити. Еще по голу забили Леон Горецка, Роберт Левандовски, Томаш Мюллер, и Джамал Мусиала.

Видеообзор матча Бавария - Шальке (8-0) 

В следующем туре Бавария (27 сентября) отправится в гости к Хоффенхайму, а Шальке примет Вердер (26 сентября).

Ранее Телеграф сообщал, что ключевой игрок Баварии перебрался в Ливерпуль.

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Бундеслига, Бавария, Футбол.

Автор:

Телеграф
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