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На победителя Лиги чемпионов подали многомиллионный иск: первые детали

На победителя Лиги чемпионов подали многомиллионный иск: первые детали
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Роберт Левандовски, который вчера феерил в матче с Шальке-04, угодил в большой скандал.

Польского форварда Баварии Роберта Левандовски обвинили в мошенничестве на родине. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По информации источника, бывший агент польского бомбардира Цезари Кухарски требует от футболиста компенсацию в размере 39 млн польских злотых (€8,7 млн). Футбольный функционер уже подал иск в суд Варшавы. По словам Кухарски, Роберт и его жена Анна незаконно вывели средства из компании RL Management и использовали данную денежную массу в личных целях. Кроме того, вероятно, что Левандовски перевел деньги на свой счет в Польше в обход немецкой налоговой системы. Сам футболист в комментарии изданию отметил, что ничего не знает об этом иске.

В прошлом сезоне Роберт стал лучшим бомбардиром команды во всех турнирах, в которых принимала участие Немецкая Машина. Более того Бавария сумела выиграть требл, победив в чемпионате и Кубке Германии, а также выиграв Лигу чемпионов УЕФА.

Ранее Телеграф сообщал о невероятном старте Баварии в Бундеслиге 2020/21. Левандовски забил один из восьми голов мюнхенцев в ворота Шальке.

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ФК Бавария, Футбол, Роберт Левандовски, Цезари Кухарски.

Автор:

Телеграф
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