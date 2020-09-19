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"У них нет шансов": Экс-тренер Гента дал неутешительный прогноз на матч с Динамо

"У них нет шансов": Экс-тренер Гента дал неутешительный прогноз на матч с Динамо
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф isport.ua
Бывший главный тренер Гента Йесс Торуп высказался касательно ближайшего матча Буйволов с киевским Динамо.

"Гент благодаря прекрасным выступлениям в минувшем сезоне находится в шаге то того, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Я все проанализировал и понял, что у "буйволов" нет шансов против Динамо. Однако они должны быть дерзкими и попытаться пройти Киев.

Множество футболистов Гента живут подобными играми. За такую возможность нужно хвататься обоими руками, ведь у футболистов есть опыт", - рассказал специалист в комментарии для Nieuwsblad.

Динамо и Гент встретятся в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Первый матч, назначенный на вторник, 29 сентября, состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Ранее Телеграф Сообщал, что Гент уволил Ласло Болони с поста главного тренера команды за две недели до матча с Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Гент, Йесс Торуп.

Автор:

Телеграф
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