Гент перед матчем с Динамо избавился от нападающего

Грузинский нападающий Георгий Квиталия не поможет своей команде в игре против Динамо.

Форвард бельгийского Гента Георгий Квиталия отправился в аренду в кипрский Анортосис. Арендное соглашение с футболистом рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Квиталия сыграл в 33 матчах за Гент, в которых отметился тремя голами и 6 результативными передачами.

Динамо и Гент встретятся в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Первый матч, назначенный на среду, 23 сентября, состоится в Бельгии, а вторая игра намечена на вторник, 29 сентября, и пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Ранее экс-наставник Гента дал неутешительный прогноз для бельгийцев на матч с Динамо.