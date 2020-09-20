Дубль Холанда - в обзоре Дерби двух Боруссий (Видео)

Смотреть видео голов и обзор матча 3-го тура немецкой Бундеслиги Боруссия Д - Боруссия М.

В субботу, 19 сентября, состоялись несколько матчей первого тура чемпионата Германии 2020/21, в частности дортмундская Боруссия на "Сигнал Идуна Парк" принимала Боруусию Менхенгладбах. Встреча двух Боруссий завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме давление вице-чемпионов Германии вылилось в забитый мяч: на 35-й минуте Джованни Рейна ударом с острого угла с под защитника открыл счет в игре. Во втором тайме за дело взялся сенсационный новичок Дортмунда прошлого сезона норвежец Эрлинг Холанд, который сначала реализовал пенальти, а затем переиграл вратаря, выйдя один на один, после блестящей передачи партнера.

Видеообзор матча Боруссия Д - Боруссия М 3:0

В следующем туре Дортмунд в гости к Аугсбургу, а Менхенгладбах примет Унион Берлин. Оба матча назначены на 26 сентября.

Телеграф напоминает, что чемпион Германии 2019/20 мюнхенская Бавария стартовала в новом розыгрыше Бундеслиги с невероятной победой над Шальке.